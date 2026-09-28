Portugal reforma las reglas del alquiler en plena escalada del precio de la vivienda

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Lisboa, 28 sep (EFE).- Portugal se dispone a reformar las reglas del alquiler para intentar sacar más viviendas al mercado en un momento en que los precios de las casas crecen a uno de los ritmos más altos de Europa, una receta que el Gobierno defiende como necesaria para aumentar la oferta y que ha despertado críticas de la oposición y las asociaciones de consumidores e inquilinos.

El Parlamento debatirá el próximo miércoles una autorización legislativa que permitiría al Gobierno conservador de Luís Montenegro modificar por decreto-ley el régimen de arrendamiento, el Código Civil y otras normas relacionadas.

La reforma parte de la tesis de que numerosos propietarios portugueses mantienen sus viviendas fuera del mercado por temor a impagos, conflictos y dificultades para recuperarlas, y pretende darles más seguridad y libertad contractual para estimular la oferta.

El debate llega en plena crisis de acceso a la vivienda: los precios de compra aumentaron un 16,5 % interanual en el segundo trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), después de haber avanzado un 17,8 % en el primero.

Desahucios más rápidos

Entre los cambios planteados figura reducir de tres a dos meses el periodo de impago que permite resolver un contrato y facilitar procedimientos más rápidos para recuperar la vivienda cuando exista causa legal.

También desaparecería el periodo mínimo de tres años que opera actualmente en determinadas renovaciones automáticas, por lo que un contrato de un año podría renovarse por otro año.

Además, los propietarios podrían exigir hasta tres meses de renta por adelantado, frente a los dos actuales, y se eliminaría el límite específico de dos mensualidades para las fianzas.

El Ejecutivo pretende asimismo eliminar anticipadamente una limitación introducida durante el anterior Gobierno socialista que restringe el incremento de la renta entre determinados contratos, aunque asegura que la medida no afecta a la actualización anual de los alquileres actualmente vigentes.

El ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, sostiene que el objetivo es «devolver la confianza al mercado para aumentar la oferta de vivienda». El Gobierno argumenta que la protección de las familias vulnerables debe recaer fundamentalmente en el Estado y no en los propietarios privados.

Para ello plantea también crear un Fondo de Emergencia para la Vivienda destinado a personas que pierdan su casa por dificultades económicas y otros colectivos vulnerables.

El líder del opositor Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, acusa al Gobierno de querer facilitar los desahucios y considera que Portugal debería aumentar primero la oferta de vivienda antes de modificar las reglas del alquiler.

El Ejecutivo rechaza esa interpretación y sostiene que los procedimientos más rápidos se aplicarán únicamente cuando exista fundamento legal y estarán acompañados de una mayor protección pública para los hogares vulnerables.

El alquiler tampoco ha escapado a la escalada: en el primer trimestre de 2026 la renta mediana de los nuevos contratos alcanzó 9,46 euros por metro cuadrado en Portugal, un 9,1 % más interanual, y llegó a 17,42 euros en Lisboa. EFE

mf/ah