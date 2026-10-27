Presidenta de Asamblea Nacional pide a Gobierno galo que apruebe presupuesto 2027 sin voto

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París, 27 oct (EFE).- La presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, pidió al primer ministro, Sébastien Lecornu, que active en los próximos días un mecanismo constitucional que permite aprobar leyes sin votación final, aunque expone al Gobierno a una moción de censura, para desbloquear los debates presupuestarios y dar certidumbre a los mercados y los ciudadanos.

En una entrevista publicada por Le Figaro, Braun-Pivet defendió el uso del artículo 49.3 de la Constitución ante la dificultad de alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos en un Parlamento fragmentado, sin una mayoría absoluta.

Para sacar adelante los presupuestos de 2026, Lecornu ya recurrió al artículo 49.3 y evitó una moción de censura gracias a un acuerdo con los socialistas que incluía la suspensión de la aplicación de la reforma de las pensiones.

Pero la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 dificulta que el Ejecutivo pueda repetir esa estrategia.

Pese a los riesgos, la dirigente macronista sostuvo que el Gobierno debe intervenir para facilitar un compromiso y advirtió de que aprobar las cuentas mediante ordenanzas -otra alternativa- dejaría de lado las modificaciones debatidas por los diputados.

Braun-Pivet pidió a los 577 diputados que antepongan los intereses nacionales a los partidistas y señaló que el recurso al artículo 49.3 permitiría tener en cuenta algunas reivindicaciones sociales y acelerar la tramitación de otras iniciativas legislativas.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, la presidenta de la cámara consideró probable que el próximo primer ministro también necesite gobernar con una coalición, integrada por fuerzas de distintas tendencias que compartan valores republicanos, humanistas y europeístas.

El Gobierno francés afronta dificultades para aprobar los presupuestos de 2027, que buscan reducir el déficit público al 5 % del producto interior bruto (PIB), desde el 5,4 % previsto para este año, en un contexto de aumento de la deuda y del coste de los intereses.

El Gobierno ha diseñado un ajuste de 54.000 millones de euros, pero las medidas aprobadas por los diputados durante los debates presupuestarios elevarían el déficit en unos 10.000 millones, según los cálculos del ministro de Hacienda, David Amiel. EFE

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