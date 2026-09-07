Presidente de Bolivia anuncia duelo nacional por muertos en explosiones en cuartel militar

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La Paz, 7 sep (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que declarará duelo nacional por las explosiones ocurridas el viernes en un cuartel militar que hasta el momento dejó siete militares fallecidos y otros siete que aún siguen desaparecidos.

Paz llegó hasta el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 «Bolívar en Viacha, un municipio situado en el altiplano, a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, para reunirse con las familias de los desaparecidos y las que fueron afectadas por las detonaciones.

«Estamos anunciando un duelo nacional que, más allá de un duelo, es no olvidarnos que somos una familia entre todos, que aunque haya diferencias, pensamientos distintos, somos una familia boliviana que tiene que salir adelante con todo lo complicado y difícil del momento, pero con el valor de salir adelante», dijo el gobernante en una rueda de prensa.

El Ministerio de Defensa confirmó este lunes que el número de fallecidos subió a siete, después de encontrar el cuerpo del sargento Freddy Mauro Quisbert Vega debajo de los escombros.

Además de los siete militares muertos, la institución aseguró que hay otros siete que aún permanecen desaparecidos, se reportaron al menos 84 personas heridas y daños materiales en el cuartel y en las viviendas aledañas, cuyos ocupantes fueron evacuados temporalmente.

Paz dijo que el objetivo «es recuperar» los cuerpos que faltan y «estar al lado» de sus familias.

El mandatario anunció además que se realizará una revisión de todo el sistema nacional de artefactos explosivos que realizan las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ratificó en la víspera que, según el reporte preliminar, en el cuartel militar de Viacha hubo dos detonaciones, una que presuntamente involucró pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el sector.

La segunda explosión fue de una magnitud «considerablemente mayor y su causa todavía no ha sido determinada técnicamente», según un comunicado de prensa.

Justiniano había informado que en el área afectada fue encontrado material explosivo que no detonó, además de una estructura comprometida que contiene material bélico y una gran cantidad de granadas.

Por ello, explicó, los equipos avanzan con extrema precaución en la remoción de los escombros y la búsqueda de los desaparecidos.

La Fiscalía abrió una investigación por este suceso, por los presuntos delitos de «homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos». EFE

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