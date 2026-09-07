Presidente de estatal PDVSA dice que acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU es renovable

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Caracas, 7 sep (EFE).- El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, afirmó este lunes que el histórico acuerdo petrolero alcanzado el pasado 28 de agosto con Estados Unidos es tripartito y renovable por el tiempo que sea necesario, aunque en principio está firmado por 25 años.

«El contrato está firmado 25 años, pero legalmente, de mutuo acuerdo, pueden haber renovaciones contractuales por períodos similares hasta llevarlo al tiempo que corresponda», indicó Obregón en una entrevista con la emisora Onda La Superestación.

«Es decir, en principio prevé 25 años, pero está en la posibilidad de renovación las veces que sean necesarias. Esperemos, por el bienestar de Venezuela, que el petróleo (…) continúe siendo fuente durante 100 años», continuó el jefe de la estatal petrolera venezolana.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya había adelantado que el contrato que permite a Estados Unidos explotar más del 20 % de las reservas de crudo venezolano tendría una vigencia de 25 años y luego la Casa Blanca indicó que había otorgado una concesión de 100 años a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), del cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt, para que explotara el crudo.

En ese sentido, Obregón explicó que el contrato es tripartito «porque parte del capital accionario de NABEP fue asumido por el Gobierno (estadounidense) y NABEP es quien firma con Venezuela».

«Hay un componente que si bien hay un contrato firmado entre una empresa como NABEP y PDVSA, uno de los accionistas de NABEP es el Estado americano (que tiene una participación accionaria del 35 %)», afirmó Obregón, que, además, defendió a Betancourt, quien ha sido blanco de críticas por haber sido investigado en el pasado por presunto lavado de dinero en Venezuela, Estados Unidos, España o Suiza.

El funcionario aseguró que la relación es un «ganar-ganar» para ambos países y que este acuerdo permitirá a Venezuela tener en las finanzas públicas «obras de regalías y tributos».

Según el Gobierno venezolano, el convenio consiste en el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles por día (bpd).

La ministra de Petróleo venezolana, Paula Henao, dijo el domingo que Venezuela mantiene «el control y la propiedad» de su petróleo tras el pacto con Estados Unidos.

Henao indicó que actualmente el país produce un promedio de 1.236.000 bpd y que se prevé que llegue a 1,4 millones al cierre de 2026.

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de bpd de crudo. EFE

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