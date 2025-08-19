Presidente de Portugal afirma que «hay reflexiones que hacer» cuando acaben los incendios

1 minuto

Lisboa, 19 ago (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó este martes que cuando acabe la temporada de incendios «hay reflexiones que hacer», ya que «hay cosas que cambiar y mejorar» en cuanto a la gestión y prevención de los fuegos, que queman el país desde hace semanas.

Tras asistir al funeral de Carlos Dâmaso, que murió el pasado viernes luchando contra las llamas en la localidad de Vila Franca do Deão -de la que fue alcalde-, Rebelo de Sousa aseguró que «aún no es el momento» de hacer esas reflexiones.

Sin embargo, «una vez pasada esta fase, es evidente que es fundamental reflexionar» para que no se vuelva a vivir una situación tan dramática con los fuegos: «Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a repetirse nunca más, tenemos que aprender».

En este sentido, Rebelo de Sousa enfatizó que para prevenir los incendios «hay que trabajar más a lo largo de todo el año», y alertó que la temporada de incendios podría alargarse hasta octubre como ha pasado en años anteriores.

El presidente también destacó que «la temperatura ha bajado mucho y la humedad está subiendo», lo que espera pueda ayudar a la extinción de los incendios y a reducir el riesgo de que surjan nuevos.

Más de 2.700 bomberos combaten este martes cinco grandes incendios en Portugal, apoyados por 35 medios aéreos y más de 902 terrestres, según las cifras ofrecidas por la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (Anepc). EFE

lmg/ess