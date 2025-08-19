The Swiss voice in the world since 1935

Presidente de Portugal afirma que «hay reflexiones que hacer» cuando acaben los incendios

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 19 ago (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó este martes que cuando acabe la temporada de incendios «hay reflexiones que hacer», ya que «hay cosas que cambiar y mejorar» en cuanto a la gestión y prevención de los fuegos, que queman el país desde hace semanas.

Tras asistir al funeral de Carlos Dâmaso, que murió el pasado viernes luchando contra las llamas en la localidad de Vila Franca do Deão -de la que fue alcalde-, Rebelo de Sousa aseguró que «aún no es el momento» de hacer esas reflexiones.

Sin embargo, «una vez pasada esta fase, es evidente que es fundamental reflexionar» para que no se vuelva a vivir una situación tan dramática con los fuegos: «Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a repetirse nunca más, tenemos que aprender».

En este sentido, Rebelo de Sousa enfatizó que para prevenir los incendios «hay que trabajar más a lo largo de todo el año», y alertó que la temporada de incendios podría alargarse hasta octubre como ha pasado en años anteriores.

El presidente también destacó que «la temperatura ha bajado mucho y la humedad está subiendo», lo que espera pueda ayudar a la extinción de los incendios y a reducir el riesgo de que surjan nuevos.

Más de 2.700 bomberos combaten este martes cinco grandes incendios en Portugal, apoyados por 35 medios aéreos y más de 902 terrestres, según las cifras ofrecidas por la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (Anepc). EFE

lmg/ess

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR