Presidente serbio acusa de terroristas a los manifestantes que claman contra su Gobierno

3 minutos

Zagreb, 17 ago (EFE).- El presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, ha anunciado que aplicará «medidas sorprendentes» y decisivas contras los manifestantes que desde hace nueve meses acusan a su Gobierno de autoritario y corrupto, y a los que comparó este domingo con nazis y terroristas.

«Veréis la determinación del Estado serbio. Haremos todo lo posible para restablecer el orden, la paz. Haremos frente a todas las presiones externas, a todos los que nos amenazan y nos dicen lo que podemos y no podemos hacer», declaró en una rueda de prensa, en la que calificó el comportamiento de los manifestantes de «auténtico terrorismo».

Las continuas y multitudinarias protestas, lideradas por los universitarios, se han tornado violentas en los últimos días, con ataques a sedes del SNS, el partido de Vučić, y choques con la Policía y partidarios del presidente que ha dejado docenas de heridos y detenidos protestas.

El ministerio del Interior anunció este domingo que 56 manifestantes violentos han sido detenidos y seis agentes heridos durante los disturbios de anoche en Belgrado, Novi Sad y Valjevo, donde se incendió el edificio de la Fiscalía.

Vučić, que lleva más de diez años en el poder, aseguró que los «bandidos» han ocupado las calles y vaticinó que los manifestantes pronto comenzarán a cometer asesinatos.

«Si no adoptamos pasos decididos, van a empezar a matarnos, lo digo sin exageración alguna», declaró.

El presidente negó que vaya a proclamar el estado de excepción, alegando que esa medida es muy complicada y precisa de la aprobación del Parlamento, donde tiene mayoría absoluta.

Sin explicar a qué se refiere, dijo que existen otras medidas que puede adoptar y que necesita unos días para «preparar la reacción del Estado desde el punto de vista jurídico-formal».

Vučić comparó la situación en Serbia con cuando los nazis afianzaron su poder mediante el terror en la década de 1930.

En los últimos cuatro días las manifestaciones se han tornado violentas tras resultar heridos el miércoles más de 80 manifestantes en lo que éstos describieron como ataques brutales de “matones” del SNS y de la Policía contra ciudadanos pacíficos.

Según el gobierno, la violencia ha sido provocada exclusivamente por los manifestantes, apoyados supuestamente por países occidentales.

La ola de multitudinarias protestas comenzó tras el derrumbe el pasado 1 de noviembre de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que acababa de ser remodelada, en el que murieron 16 personas.

La inicial exigencia de responsabilidades y de transparencia sobre la adjudicación y ejecución de la obra, realizada por empresas chinas, se transformó en una denuncia de autoritarismo del Gobierno, la exigencia de mejoras en el Estado de derecho y de la celebración de elecciones anticipadas.EFE

vb-as/llb

(foto) (vídeo)