Primer ministro palestino debate con Albares mayor «apoyo político y financiero» de España

Davos/Jerusalén, 22 ene (EFE).- El primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, se reunió este jueves con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos (Suiza) donde urgió «fortalecer el apoyo político, diplomático y financiero» a Palestina por parte de España.

Ambos «abordaron los últimos acontecimientos en Cisjordania y la Franja de Gaza, las maneras de intensificar los esfuerzos internacionales para detener los ataques del ejército de ocupación israelí y los colonos», detalla el comunicado palestino sobre el encuentro sostenido en los márgenes del gran foro económico internacional de Davos.

Mustafa también expresó su agradecimiento a España por su «continuo apoyo al Estado de Palestina y a su pueblo a todos los niveles».

Además, de acuerdo a la Oficina del primer ministro palestino, en la cita -a la que igualmente asistió el embajador palestino en Suiza y para las Naciones Unidas en Ginebra, Ibrahim Khraishi- también se debatieron los «programas de reconstrucción en la Franja de Gaza y Cisjordania» y el desbloqueo de fondos palestinos congelados.

«Ambas partes reafirmaron la autoridad política y jurídica de las instituciones del Estado de Palestina en la Franja de Gaza y la necesidad de unificarlas con Cisjordania, en el camino hacia la consumación del Estado de Palestina de conformidad con el derecho internacional», concluyó el gabinete de Mustafa en un comunicado.

El primer ministro palestino ya reclamó ayer en el Foro de Davos un aumento de la presión internacional para frenar las políticas coloniales israelíes en Cisjordania ocupada, donde proliferan los asentamientos ilegales.

«El mundo ha visto muchas imágenes de Gaza y menos de Cisjordania, pero es muy triste ver que sus habitantes apenas logran sobrevivir. Sin embargo, también necesitamos la misma atención ante lo que sucede», afirmó Mustada durante una conversación con Mirek Dušek, director General y comercial del WEF. EFE

