Principal acusado de disparar a Aramburu reconoce ser el autor de la muerte del exjugador

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París, 7 sep (EFE).- Loïk Le Priol, el militante de ultraderecha principal acusado de disparar mortalmente en París el 19 de marzo de 2022 contra el exjugador de rugby argentino Federico Martín Aramburu, reconoció haber sido autor del deceso y señaló que será el Tribunal de lo Penal el que determine si lo hizo para defenderse.

«Soy autor de la muerte de Aramburu, será el Tribunal el que determine si fue o no para defenderme», dijo en su primera comparecencia ante la Corte Le Priol (32 años), quien se arriesga a la cadena perpetua, al igual que su colega Romain Bouvier, juzgado por tentativa de asesinato.

En su intervención, Bouvier (35 años) dijo que contesta «totalmente los hechos» que se le imputan y aseguró que su intención fue la de efectuar disparos disuasorios contra Aramburu.

«Pienso todos los días en esa catástrofe absoluta, pienso en su familia, en él (Aramburu) y en su amigo (Shaun Hegarty, el ‘rubgyman’ presente en los hechos) que vio (a Aramburu) morir en sus brazos», agregó Bouvier, al borde de las lágrimas. EFE

atc/cat/ism

(foto) (vídeo)