Provincia argentina suspende una mina de oro de Patagonia Gold por incumplimiento laboral

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Buenos Aires, 20 ago (EFE).- El Gobierno de la sureña provincia argentina de Río Negro suspendió este jueves la actividad de la mina de oro y plata Calcatreu, propiedad de la canadiense Patagonia Gold, por incumplir compromisos de contratación de trabajadores locales.

«El Gobierno de Río Negro dispuso la paralización de las tareas en el proyecto minero Calcatreu ante el incumplimiento de compromisos concretos asumidos por la empresa con la provincia, el municipio de Ingeniero Jacobacci y la comunidad», informó el Ejecutivo provincial en un comunicado.

Según Río Negro, la empresa «no viene cumpliendo» con el compromiso de contratar al menos un 80 % de trabajadores de Río Negro para el proyecto Calcatreu.

«La decisión marca una posición clara: Río Negro acompaña las inversiones y el desarrollo productivo, pero no va a permitir que se avance desconociendo acuerdos destinados a garantizar empleo, capacitación y oportunidades reales para los rionegrinos», aseveró el Gobierno provincial.

Calcatreu, que dista 80 kilómetros de la localidad de Ingeniero Jacobacci, se ubica en la parte norte del Macizo de Somuncurá, una meseta volcánica.

Con una vida útil proyectada hasta 2033, la mina, en la que trabajan unas 200 personas, entró en fase de producción y exportación de oro en mayo pasado. EFE

nk/seo