Putin anuncia programa estatal para el desarrollo de la industria rusa de tierras raras

Moscú, 5 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hoy un programa estatal para el desarrollo de la industria nacional de tierras raras en el marco del Foro Económico Oriental.

«En febrero acordamos aprobar un plan de desarrollo de la industria de tierras raras. Pido al Gobierno que lo haga no más tarde de noviembre de este año», dijo durante el plenario del foro que se celebra en la ciudad portuaria de Vladivostok, bañada por el Océano Pacífico.

Putin subrayó que Rusia dispone ya de un sistema de registro de tales reservas, lo que permitirá su empleo efectivo según se vaya desarrollando la correspondiente tecnología.

Dichos metales se pueden aprovechar en diferentes sectores desde el nuclear hasta la radioelectrónica o la máquina herramienta, precisó.

Al mismo tiempo, destacó que algunos de esos recursos se acumulan en vertedores en las inmediaciones de otros yacimientos, incluido en el Lejano Oriente ruso.

Putin, que acaba de regresar de una visita de cuatro días a China, animó a los socios de Rusia a invertir en este y otros sectores de este país, en particular en el Lejano Oriente ruso.

El Kremlin aseguró en su momento que EE.UU., que firmó un acuerdo al respecto con Ucrania, también está interesada en la explotación de metales raros en el Ártico ruso.

Algunos analistas consideran que las reservas de metales raros, además de estratégicos como el litio, es uno de los motivos de la actual campaña militar rusa en Ucrania, ya que el Este de ese país acoge una gran cantidad de tierras raras.EFE

