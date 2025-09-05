The Swiss voice in the world since 1935

Putin condena el proteccionismo comercial y advierte que perjudica al que lo aplica

Moscú, 5 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, condenó hoy el proteccionismo comercial, aduciendo que no sólo perjudica a la economía mundial, sino también al país que lo aplica, sin mencionar a Estados Unidos.

«Va en perjuicio del que lo aplica y en perjuicio de la economía mundial y el comercio internacional. Esto conduce al separatismo regional e internacional», dijo durante el Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad portuaria de Vladivostok.

Consideró «complicado» y «contraproducente» la decisión de algunos países de encerrarse «en su propio caparazón», ya que eso «reduce la competitividad».

Putin no aludió en ningún momento a los aranceles impuestos por decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, que afectan a aliados y socios de Moscú como la India por comprar petróleo ruso.

«Nosotros estamos abiertos a la cooperación con todos los países del mundo, por supuesto con aquellos que quieren trabajar con nosotros, nuestros amigos», señaló.

Y añadió: «Pero no renunciamos a nadie y creo que la gran mayoría, sino todos los que se encuentran en esta sala, coincidirán conmigo en que esa apertura es beneficiosa para todos los que defienden esa política».

Putin subrayó que su país está dispuesto a permitir el retorno de las compañías occidentales que abandonaron el mercado ruso tras el comienzo de la guerra en Ucrania, aunque con nuevas condiciones.

Con respecto a EE.UU., subrayó que Moscú está dispuesto a cooperar en la explotación conjunta del Ártico, para lo que dijo se necesita una «decisión política», y adelantó que Rusia ha recibido propuestas para participar en proyectos en Alaska, donde tuvo lugar a mediados de agosto la última cumbre entre Putin y Trump.EFE

