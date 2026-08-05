Putin crea un servicio de defensa de la retaguardia tras escalada de ataques ucranianos

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Moscú, 5 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hoy la creación de un nuevo servicio de defensa de la retaguardia para contrarrestar la campaña de ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso.

Putin, que recibió en el Kremlin al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor, también hizo público el nombramiento del jefe de la nuevas Fuerzas de Sistemas No Tripulados (drones). EFE

mos/rml

(foto)(vídeo)