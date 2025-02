Putin sugiere que el ataque ucraniano al oleoducto del Caspio fue coordinado por Bruselas

Moscú, 19 feb (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sugirió este miércoles que el ataque ucraniano a una estación de bombeo del Consorcio del Oleoducto del Caspio (COC), clave para las exportaciones a Europa, fue coordinado por Bruselas.

«Si lo analizamos desde un punto de vista puramente formal, parece algún tipo de acción coordinada. Pero no me lo quiero creer. Es una coincidencia. Es solo que los europeos siguen su propio camino y no prestan atención a lo que está sucediendo. Pero formalmente, si miras lo que está pasando, parece algún tipo de coordinación», dijo Putin en San Petersburgo, donde se encuentra en viaje de trabajo.

El jefe del Kremlin se mostró convencido de que las Fuerzas Armadas de Ucrania no podían efectuar ese ataque «por cuenta propia».

«Este tipo de ataques son imposibles sin reconocimiento espacial y Ucrania recibe datos de alta precisión de satélites espaciales sobre objetivos que pueden ser atacados sólo de manos de sus aliados occidentales», insistió.

Putin explicó que la instalación atacada no contaba con defensas antiaéreas, porque la parte rusa partía de que «no puede ser objeto de bombardeos».

«Esta no es, estrictamente hablando, una instalación rusa, es una instalación de la infraestructura energética internacional», dijo.

En cuanto a las razones de los atacantes, se mostró indeciso.

«¿Por qué necesitan eso? No está claro, porque conducirá a precios altos de los recursos energéticos en los mercados, algo que a los consumidores de energía, como las empresas europeas, claramente no les interesa», subrayó.

El ataque del lunes dejó fuera de servicio la estación Kropótskinskaya, que está situada a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad rusa de Rostov del Don, y que es una de las más potentes a lo largo del oleoducto entre Tenguiz (Kazajistán) Novorossisk.

El oleoducto, de 1.551 kilómetros, transporta hasta dos tercios de la exportaciones de crudo de Kazajistán, así como el petróleo de yacimientos rusos en la zona del Caspio.

La oficina de prensa del CPC indicó que un grupo de especialistas inspeccionó las instalaciones de Kropótkisnkaya para evaluar los daños y los plazos para restablecer totalmente sus sistemas. EFE

