Qantas eleva su beneficio un 28 % hasta 976 millones de euros por la demanda de viajes

3 minutos

Sídney (Australia), 28 ago (EFE).- La aerolínea australiana Qantas anunció este jueves un aumento del 28 % en su beneficio neto anual, que alcanzó los 1.600 millones de dólares australianos (1,04 millones de dólares estadounidenses) en el último ejercicio, impulsado por la fuerte demanda de viajes tanto en el mercado doméstico como internacional.

En el año fiscal que terminó el 30 de junio, los ingresos de la compañía crecieron un 8,6 % hasta los 22.310 millones de dólares australianos (14.536 millones de dólares estadounidenses), incluyendo sus ingresos en Qantas International, Qantas Domestic y su filial de bajo costo, Jetstar, como resultado de la «fuerte demanda de viajes», explicó en un comunicado.

En dicho ejercicio, los ingresos de Qantas Domestic alcanzaron los 7.610 millones de dólares australianos (4.958 millones de dólares estadounidenses), mientras que Qantas International reportó 9.100 millones de dólares australianos (5.929 millones de dólares estadounidenses).

Por su parte, la filial Jetstar registró 5.700 millones de dólares australianos (3.713 millones de dólares estadounidenses).

La empresa, que comparte su beneficio subyacente, un cálculo que refleja el beneficio operativo normalizado sin eventos puntuales que distorsionen su salud financiera, situó el mismo en dicho ejercicio en 2.390 millones de dólares australianos (1.557 millones de dólares estadounidenses), por encima de las expectativas del mercado.

Tras dar a conocer sus resultados, Qantas informó también hoy que recompensará a sus accionistas con un dividendo adicional de 16,5 centavos de dolar australiano (0.11 centavos de dolar estadounidense) por acción y otro especial de 9,9 centavos de dolar australiano (0,065 centavos de dolar estadounidense).

También dio a conocer parte de la renovación de su flota, con la compra de 20 Airbus A321XLR, que comenzarán a operar en su red doméstica a mediados de septiembre.

Qantas tiene actualmente 214 aviones en pedido firme, incluidos los de Jetstar, con un ritmo de incorporación de una aeronave cada tres semanas durante los próximos dos años, según detalló la agencia pública australiana ABC.

Con respecto al Proyecto Sunrise, que busca unir la costa este de Australia con Nueva York (EE.UU.), la empresa explicó que dichas naves entrarán en la fase final de ensamblaje en 2025, y la primera entrega está prevista para octubre de 2026.

El anuncio de resultados de Qantas se produce una semana después de que la Justicia de Australia multara con 90 millones de dólares australianos (más de 58 millones de dólares estadounidenses) a la aerolínea por el despido ilegal de 1.800 trabajadores de su personal de tierra durante la pandemia de covid-19. EFE

