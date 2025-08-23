Queda un gran incendio activo en Portugal

2 minutos

Lisboa, 23 ago (EFE).- El fuego que se originó en el municipio de Arganil (distrito de Coimbra) la semana pasada y que se extendió a varios municipios vecinos es el último gran incendio que queda por controlar en Portugal, informó este sábado a EFE la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil lusa (ANEPC).

El oficial de Operaciones de la ANEPC José Costa explicó que contra este fuego, que arde desde el 13 de agosto, hay un dispositivo de 492 vehículos, 1.462 efectivos y 15 medios aéreos.

Este incendio tiene dos frentes activos, que esperan controlar durante esta jornada, añadió.

Los otros fuegos «significativos» han sido dominados, el último de ellos en Castro Daire (distrito de Viseu) esta madrugada.

Entre los controlados también está el de Figueira de Castelo Rodrigo, próximo a la frontera con Salamanca (España), en la región de Serra da Estrela -el mayor parque natural de Portugal-, donde permanecen un centenar de efectivos y 36 vehículos.

«La situación hoy está más tranquila», afirmó Costa, quien precisó que en las próximas horas se espera un descenso de las temperaturas que podrá ayudar en las tareas de combate.

Según la web de la ANEPC, esta jornada hay 28 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a cerca de 2.300 efectivos, 762 vehículos y 26 medios aéreos.

La ola de incendios se cobró en la noche del martes la tercera víctima mortal del verano en Portugal, un hombre que falleció al caerse de la máquina agrícola que conducía al combatir las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança. EFE

cch/jgb