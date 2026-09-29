The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Raphinha se retira con molestias en el muslo en el amistoso de Brasil ante Australia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Sídney (Australia), 29 sep (EFE).- El delantero brasileño Raphinha abandonó este martes el amistoso ante Australia al descanso después de sentir molestias en el muslo, según informó la selección brasileña, y el atacante del Barcelona fue sustituido por Endrick por decisión del técnico Carlo Ancelotti.

Raphinha, que portó el brazalete de capitán ante la ausencia de Marquinhos, había marcado el segundo gol de Brasil en el encuentro, el tanto llegó en el minuto 45, cuando transformó un penalti cometido sobre Danilo y confirmado tras la revisión del VAR.

El encuentro supone el segundo enfrentamiento entre Brasil y Australia en pocos días, después del empate 1-1 registrado la semana anterior. EFE

emg/cmm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR