Regiones chinas impulsan con incentivos la llegada de turistas extranjeros

Compartir

3 minutos

Pekín, 5 ago (EFE).- Varias regiones chinas han puesto en marcha o ampliado incentivos económicos para las agencias que atraigan turistas extranjeros, en un contexto de recuperación de las llegadas internacionales al país asiático favorecida por la ampliación de las exenciones de visado.

La municipalidad central de Chongqing ofrece hasta 100 yuanes (14,8 dólares) por viajero y pagará 30 yuanes (4,44 dólares) por persona a las agencias que lleven este año al menos 1.000 turistas que cumplan determinados requisitos de estancia, informó este miércoles el diario económico Yicai.

La cuantía se duplicará cuando los visitantes procedan de países o regiones que aportaron menos de 50.000 viajeros a Chongqing en 2025, aunque cada empresa podrá recibir como máximo 150.000 yuanes (22.210 dólares) por este concepto.

La provincia de Guizhou (centro) aplica desde abril un sistema escalonado que concede hasta 70 yuanes (10,3 dólares) por turista extranjero que pernocte, sin límite en el total de clientes, y hasta 80 yuanes (11,8 dólares) por integrante de grupos organizados desde el exterior, dependiendo de su tamaño e itinerario.

La provincia oriental de Shandong prolongó de uno a tres años su programa para visitantes que pasen al menos dos noches en la provincia, con ayudas diarias de hasta 12 yuanes (1,78 dólares) para turistas procedentes de mercados próximos y de 20 (2,96 dólares) para los que vienen de más lejos.

Al menos otras ocho regiones han adoptado medidas similares, recoge el medio.

El presidente de la Asociación de Guías Turísticos de la provincia de Sichuan, Chen Qiankang, citado por el medio, afirmó que «el turismo nacional ha entrado en un cuello de botella de crecimiento», lo que ha convertido al turismo foráneo en un nuevo foco de crecimiento para las regiones chinas.

Las iniciativas coinciden con la recuperación de las llegadas internacionales a China tras la pandemia, favorecida por la ampliación de las exenciones de visado.

China recibió 22,91 millones de visitantes extranjeros durante el primer semestre, un 20 % más interanual, y el 78 % entró sin visado, según la Administración Nacional de Inmigración.

Pekín comenzó en noviembre de 2023 a eximir unilateralmente del visado a ciudadanos de España y otros cinco países y posteriormente amplió a 30 días la estancia autorizada. La medida abarca actualmente a alrededor de medio centenar de naciones y se ha prorrogado hasta finales de 2026.

China contabilizó en 2025 unos 154,5 millones de visitantes internacionales, un 17 % más, cuyo gasto alcanzó 131.100 millones de dólares, un 39 % más.

Las autoridades se han fijado como objetivo alcanzar los 190 millones para 2030. EFE

aa/vec/jlp

(vídeo)