Reino Unido dice que su base de Fairford es segura pese a retirada de bombarderos de EEUU

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Londres, 5 oct (EFE).- El Gobierno británico subrayó este lunes que su base militar aérea de Fairford, en el oeste de Inglaterra, es segura, después de que Estados Unidos retirase de allí a todos sus bombardeos a raíz de un incidente de seguridad hace una semana.

Un portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street agregó que el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, ha subrayado que hay formas «probadas y eficaces» para garantizar la defensa de las bases del Reino Unido en todo el país y en el mundo.

Hace una semana, cinco hombres -todos británicos de entre 22 y 25 años y vecinos de Londres- fueron detenidos en los alrededores de la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) bajo la sospecha de un complot terrorista, aunque después fueron puestos en libertad bajo fianza.

El pasado día 1, otro hombre -que es ciudadano británico iraní- fue arrestado en relación con ese presunto complot, pero fue liberado el fin de semana.

El primer ministro británico, Andy Burnham, declaró la semana pasada que existían «indicios» de la participación iraní en un presunto complot cerca de la base militar, utilizada también por EE.UU., algo que Irán ha negado.

Fairford ha sido utilizada en los últimos meses por bombarderos estadounidenses, después de que el Reino Unido autorizara a Washington a utilizar bases británicas para ataques «defensivos» contra Teherán durante el conflicto en Oriente Medio.

La policía antiterrorista informó de que en las furgonetas -que desencadenaron una alerta de seguridad- se encontró cierta cantidad de gasolina, pero no artefactos explosivos. EFE

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