Robles espera que el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta devuelva «la normalidad»

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Bruselas, 28 sep (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo este lunes que espera que el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, devuelva «la normalidad» a la ciudad autónoma y la confianza a los ceutíes.

«Lo que le pido es que, en coordinación con el ministro (de Política Territorial y Memoria Democrática) Ángel Víctor Torres, den la máxima urgencia a devolver la normalidad a Ceuta», señaló Robles en declaraciones a la prensa en el marco de un Consejo de ministros europeos de Defensa, preguntada por el nuevo delegado.

De la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María, sustituye a Miguel Ángel Pérez Triano, que ha renunciado este lunes «de forma oficial» a su cargo al frente de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a los demás puestos de responsabilidad que ocupaba -entre ellos secretario general del PSOE ceutí- para abandonar la vida política.

La ministra recordó que han pasado «casi dos meses» desde el inicio de la crisis en Ceuta y reconoció que el nuevo delegado del Gobierno «tiene una labor difícil» pero «muy importante, una labor esencial, que es, cumpliendo la ley, darle la máxima celeridad para que Ceuta vuelva a la normalidad».

Además, Robles deseó a De la Encina, a quien dijo no conocer, «la máxima rapidez, el máximo compromiso con la ciudadanía, y (…) también la máxima transparencia en todo lo que haga».

Indicó que en Ceuta «no se están pasando bien las cosas».

«Llevamos dos meses, la situación es una situación que no es fácil, es difícil, pero hay que hacerlo lo más rápido posible, y espero que el nuevo delegado del Gobierno nos pueda ayudar a agilizar todos los trámites, los problemas, y sobre todo devolver la confianza a los ciudadanos de Ceuta», dijo.

Esos ciudadanos, agregó, «tienen que saber que el Gobierno está con ellos, que Ceuta y Melilla son más españolas que nadie, que estamos con la españolidad de Ceuta y Melilla, repetirlo las veces que sea necesario».

En ese sentido, Robles opinó que va a ser muy importante el papel de ese nuevo delegado.

«Ahora la prioridad es devolver lo antes posible, con el máximo respeto a la legalidad, la normalidad a Ceuta. Los ceutíes se lo merecen, llevan mucho tiempo, y creemos que el nuevo delegado puede ayudar a un procedimiento que lleva ya mucho tiempo causando mucha intranquilidad y mucho sufrimiento en muchos casos», sostuvo.

En cuanto a la posible participación de militares marroquíes en la coordinación de la entrada en Ceuta, dijo que no le consta y confió en que todo lo aclare el procedimiento judicial.

«Yo sé que hay muchas especulaciones sobre lo que pasó. Ahora hay un procedimiento judicial en marcha, en ese procedimiento se averiguará. Yo compareceré el día 6 ante la Comisión de Gastos Reservados, que espero que también (…) sea llamada a declarar la directora del Centro Nacional de Inteligencia (Esperanza Casteleiro)», apostilló Robles. EFE

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