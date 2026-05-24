Rocha y funcionarios sinaloenses atenderán citatorios de la Fiscalía por acusación en EEUU

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Ciudad de México, 23 may (EFE).- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios sinaloenses confirmaron este sábado que atenderán los citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR), derivados de la indagatoria abierta en México tras la acusación presentada por delitos de armas y narcotráfico en Estados Unidos contra 10 ciudadanos de ese estado.

Rocha Moya informó en su cuenta de X que recibió por la mañana el citatorio para comparecer ante la FGR y aseguró a los sinaloenses y a su movimiento político que es “un hombre probo y que no tiene nada que temer”.

El mandatario con licencia escribió que atenderá el requerimiento “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, en una publicación en la que volvió a rechazar los señalamientos formulados en la acusación estadounidense.

También Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, confirmó que fue notificado este sábado para acudir ante la sede del Ministerio Público de la Federación.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad”, sostuvo en un mensaje en el que expresó confianza en que “imperarán la verdad y la justicia”.

El senador oficialista Enrique Inzunza Cázarez informó por la misma vía que recibió citación para comparecer ante la FGR y afirmó que atenderá personalmente el llamado.

“Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, señaló, además de sostener que no se valdrá de la inmunidad procesal derivada de su cargo.

La Fiscalía informó antes que las personas relacionadas con la indagatoria por la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York están siendo citadas a rendir entrevista ministerial “con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.

El caso escaló el 29 de abril, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación contra Rocha Moya, Inzunza, Gámez y otros siete mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico y armas, al sostener que habrían colaborado con el Cartel de Sinaloa y con la facción de Los Chapitos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que México no protegerá a nadie culpable de delitos, pero también ha señalado que el caso requiere pruebas claras.

El Gobierno mexicano confirmó además el bloqueo preventivo de cuentas de los señalados, una medida que, según explicó, derivó de las órdenes de arresto en Estados Unidos y no de una investigación interna.

Además, esta tarde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió que tanto esta investigación como la que se sigue paralelamente contra la gobernadora del estado norteño de Chihuahua, Maru Campos, no tienen un trasfondo político, sino que responden a procedimientos judiciales. “No hay nada político (…) Son procedimientos de la Fiscalía (…) No hay más que eso”, concluyó en su gira por el estado de Tabasco. EFE

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