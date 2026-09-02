Rodinei deja el Olympiacos y se incorpora al Santos de Neymar

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São Paulo, 2 sep (EFE).- El lateral brasileño Rodinei abandonó el Olympiacos griego y volvió a su país natal para jugar en el Santos de Neymar con un contrato por una temporada y media, es decir, hasta finales de 2027, según anunció este miércoles el club paulista.

El defensa de 34 años reforzará a un Santos que actualmente lucha para mantenerse en la primera división del Campeonato Brasileño, aunque aún está vivo en la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana.

«Es una enorme felicidad poder vestir la camiseta de un club gigantesco como el Santos. Llego con muchas ganas y sabiendo la responsabilidad que supone vestir esta camiseta», declaró el nuevo fichaje en declaraciones a la disciplina albinegra.

Rodinei viene de una etapa exitosa en el Olympiacos, uno de los grandes clubes del fútbol heleno, en el que se hizo con la titularidad y ganó cuatro títulos, entre ellos la ‘Conference League’ en 2024.

Además, se proclamó campeón de la Liga griega, la Copa de Grecia y la Supercopa, además de ser elegido en dos ocasiones en el once ideal de la temporada doméstica (2023 y 2024).

Ahora pone fin a su paso por el fútbol griego como el segundo brasileño que más partidos ha jugado en la historia del Olympiacos, con 157 encuentros, apenas por detrás del ídolo santista Giovanni (169).

Rodinei empezó su carrera profesional en el modesto Avaí para luego recalar en Corinthians, Ponte Preta y Flamengo, donde vivió sus mejores años.

A lo largo de seis temporadas en el equipo de Río de Janeiro -con un periodo de cesión entre medias en Internacional- lo ganó todo: dos Libertadores, una Liga, una Copa de Brasil y dos Campeonatos Cariocas.

Su fichaje por el Santos se une al de Arthur Melo, exjugador de FC Barcelona, Girona y Juventus, para esta recta final del curso.

Ambas contrataciones se concretaron después de que el club de Pelé pagara un ‘Transfer Ban’ de la FIFA a raíz de una deuda de unos 12 millones de reales (2,3 millones de dólares / 2 millones de euros) que arrastraba con el AS Mónaco.

El Santos pudo levantar la sanción gracias al apoyo de NR Sports, la empresa familiar que gestiona la carrera de Neymar y que inyectó de manera «inmediata» los recursos necesarios a cambio de una serie de compromisos comerciales. EFE

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