Rusia admite que petroleras gastan grandes cantidades en defenderse de ataques ucranianos

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Moscú, 2 sep (EFE).- Las petroleras rusas gastan grandes sumas de dinero en la protección de sus refinerías de los ataques ucranianos, reconoció este miércoles el vice primer ministro ruso, Alexandr Novak.

«Se trata de costes significativos para las refinerías e instalaciones energéticas. Pero valen la pena, porque el tiempo de inactividad de las refinerías, si estas cierran, lleva a pérdidas significativas para las empresas», dijo Novak, citado por la agencia Interfax.

Novak aseguró que las petroleras están cooperando con el Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional para proteger sus instalaciones.

«Este trabajo se ha intensificado en los últimos meses debido al aumento de los ataques a las refinerías de petróleo», enfatizó.

Novak afirmó que aproximadamente el 10 % de las refinerías rusas se encuentran actualmente en reparación, pero señaló que las reparaciones programadas en otras instalaciones fueron pospuestas para atender la alta demanda durante el verano.

A finales de julio, Novak anunció una estabilización parcial del mercado de combustibles ruso tras la finalización del mantenimiento en varias refinerías, pero la situación seguía siendo compleja en varias regiones.

En agosto, el mercado entró en una segunda fase de crisis, y las autoridades confiaron en que la situación mejore una vez las refinerías restantes reanuden sus operaciones tras el mantenimiento.

El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió ayer que el daño causado por los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa desde finales de junio asciende a casi un 1 % del producto interior bruto (PIB) del país.

«El daño total, según estimaciones preliminares, asciende a una cifra importante: cerca del 1 % del PIB», comentó en rueda de prensa desde Kirguistán.

Admitió que los drones ucranianos representan «un importante desafío» para Rusia, tanto por tierra, como por aire y por mar, pero se mostró convencido que todos los problemas serán solventados. «Nos las arreglaremos», dijo.

Putin también explicó que la decisión de introducir la gestión externa de aquellas compañías que no invierten en la defensa de infraestructuras críticas no es sinónimo de expropiación. EFE

mos/ah