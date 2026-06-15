Rusia anuncia avances en el bastión de Kostiantínivka y evacuación ucraniana de Sloviansk

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Moscú, 15 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes avances en el bastión de Kostiantínivka (Donetsk), donde los militares rusos habrían tomado otro centenar de edificios, y el comienzo de la evacuación ucraniana de Sloviansk, uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa en el Donbás.

«En Kostiantínivka fueron liberados más de 100 edificios en 24 horas. El enemigo sufrió más de 100 bajas, tres vehículos blindados y 18 camionetas», señala el parte castrense.

Según Defensa, los grupos de asalto de la agrupación militar Sur llevan a cabo «operaciones ofensivas activas» y continúan los combates con el enemigo en la parte suroeste de la ciudad, ubicada a unos 30 kilómetros de Kramatorsk, la mayor plaza fuerte del ejército ucraniano en Donetsk.

Además, los militares rusos informaron de la toma de 35 edificios en Limán -Krasni Limán para los rusos-, ubicado a unos 20 kilómetros de Sloviansk.

Precisamente, en Sloviansk la parte ucraniana estaría evacuando varias plantas e instituciones, presionada por el avance ruso, según Moscú.

«Ante el rápido avance de las unidades de la agrupación militar Sur en Kostiantínivka, el régimen de Kiev está acelerando la evacuación de las empresas e instituciones más importantes de las aldeas de Druzhkivka y Sloviansk, en la República Popular de Donetsk», según Defensa.

Para Moscú, los planes de Kiev demuestran que el enemigo «se está preparando para la pérdida de toda la aglomeración urbana de Slaviansk-Kramatorsk y su inminente transferencia a las Fuerzas Armadas rusas».

Según los sondeos, cada vez son más los rusos -dos tercios- que demandan un pronto cese de las hostilidades y el comienzo de negociaciones de paz con Ucrania. Con todo, el ejército ruso dice haber reavivado en los últimos días su ofensiva en el Donbás después de seis meses de guerra de trincheras.

Defensa ya había comunicado previamente que en Kostiantínivka tienen lugar «combates callejeros» y que ya se ha hecho «totalmente» con el control de su parte oriental.

Además, las unidades rusas estarían eliminando a los defensores en el suroeste y en el territorio de una estratégica planta metalúrgica. EFE

mos/ah