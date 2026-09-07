Rusia anuncia el cierre del consulado general de Alemania y del Instituto Goethe

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Moscú, 7 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció este lunes el cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo y de las filiales del Instituto Goethe en respuesta a unas acciones «inamistosas» de Berlín.

«La parte rusa revoca su consentimiento para el funcionamiento del Consulado General de Alemania en San Petersburgo, que deberá cesar sus operaciones a más tardar el 18 de septiembre de 2026, y todos sus empleados deberán abandonar la Federación Rusa antes de esa fecha», señala la nota oficial, que agrega que los empleados de los centros culturales Goethe tendrán que salir de Rusia antes del 13 de septiembre. EFE

mos/jlp