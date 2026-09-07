Rusia anuncia el cierre del consulado general de Alemania y del Instituto Goethe

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Moscú, 7 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció este lunes el cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo y de las filiales del Instituto Goethe en respuesta a unas acciones «inamistosas» de Berlín.

«La parte rusa revoca su consentimiento para el funcionamiento del Consulado General de Alemania en San Petersburgo, que deberá cesar sus operaciones a más tardar el 18 de septiembre de 2026, y todos sus empleados deberán abandonar la Federación Rusa antes de esa fecha», señala la nota oficial, que agrega que los empleados de los centros culturales Goethe tendrán que salir de Rusia antes del 13 de septiembre.

El comunicado precisa que los filiales del Instituto Goethe «deben cesar sus operaciones». Exteriores ruso señaló que las respectivas notas fueron entregadas al jefe de la misión diplomática alemana en Rusia.

Moscú subrayó que las medidas anunciadas son una respuesta a las acciones «inamistosas» de Berlín que decidió cerrar el consulado general ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín tras acusar a Moscú de implicación en el incidente ocurrido a principios de agosto en el aeropuerto de la ciudad de Leipzig.

La Cancillería rusa responsabilizó a la parte alemana de la nueva escalada en las relaciones bilaterales y aseguró que toda la responsabilidad por sus consecuencias «recae exclusivamente en el gobierno alemán».

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó la víspera a Alemania de iniciar una «guerra de verdad» contra Rusia, debido a la reacción de Berlín por lo ocurrido en Leipzig.

«Leipzig, aeropuerto (…) Encontraron allí un dron. Dijeron que es ruso y nadie se molestó en investigar más. A grandes rasgos, esto es esencialmente el comienzo de una guerra de verdad», dijo Lavrov, en declaraciones a la televisión rusa.

El Kremlin también aseguró el viernes pasado que «las acusaciones contra Rusia carecen por completo de fundamento. Rechazamos categóricamente estas acusaciones, las consideramos totalmente vacías y sin argumentos convincentes».

Recordó que Berlín no se comportó de igual manera cuando los responsables de la explosión en el gasoducto Nord Stream -supuestamente los ucranianos- fueron sorprendidos prácticamente in fraganti.

El pasado 4 de agosto se encontró en el aeropuerto de Leipzig un dron dotado de una carga explosiva y hubo una supuesta colisión de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, y diez días más tarde fue hallado un tercero de esos aparatos, así como explosivos.

El lunes pasado el Gobierno alemán responsabilizó de este «ataque híbrido» a Rusia y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del próximo 18 de septiembre, además de, entre otras medidas, la cancelación del contrato que permite la actividad al centro cultural Casa Rusa en Berlín y la convocatoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores del embajador ruso en Berlín.

El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Alemania no tiene pruebas contra Moscú y vinculó las acusaciones de Berlín a la difícil situación política interna de la nación europea con vistas a las elecciones del domingo.EFE

mos/jlp

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