Rusia ataca con bombas guiadas emplazamiento brigada mecanizada ucraniana en Pokrovsk
Moscú, 28 ago (EFE).- Las Fuerzas Armadas rusas atacaron con bombas guiadas un emplazamiento de la 155ª brigada mecanizada de Ucrania en la zona industrial de la ciudad de Pokrovsk, importante nudo logístico del Ejército ucraniano en la región oriental de Donetsk, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Según el parte castrense, en el ataque se emplearon bombas FAB-250, de 250 kilogramos, provistas de módulos de planeo y corrección.
Defensa subrayó que los medios objetivos de control confirmaron en tiempo real que el bombardeo del emplazamiento de la unidades ucranianas fue exitoso.
La ciudad de Pokrovsk es uno de los pilares de las líneas defensivas ucranianas en la región de Donetsk y, por tanto, uno de los principales objetivos del Ejército ruso, que desde hace más un año intenta capturarla.
Y es que ese núcleo urbano se encuentra en la intersección de seis carreteras, dos de las cuales conducen hacia el norte a las ciudades Kostiantinivka y Kramatorsk, esta última la mayor plaza fuerte de las fuerzas ucranianas en el Donbás. EFE
mos/jac