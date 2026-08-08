Rusia ataca empresas militares en Kiev e infraestructura portuaria y buques en Odesa

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Moscú, 8 ago (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron hoy empresas del complejo industrial militar de Ucrania en Kiev y a la infraestructura portuaria y buques en Odesa, en el mar Negro, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

Según indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en Telegram, las fuerzas rusas «lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre contra una empresa militar y un almacén de combustibles y lubricantes» en la capital ucraniana.

En particular, señaló que atacó la empresa Kiev-111, perteneciente a Fire Point, especializada en la producción de componentes y ojivas de misiles de crucero de emplazamiento terrestre FP-5 Flamingo, y en la que «también se almacenan componentes para la fabricación de propulsores de combustible sólido».

Además, fue alcanzada el almacén Kiev-3, perteneciente a la empresa Grandterminal, encargada de suministrar hidrocarburos al ejército ucraniano.

«En esta instalación a diario se repostan cisternas que se dirigen al este del país para abstecer a las fuerzas ucranianas», sostuvo Defensa.

El mando militar ruso indicó que durante la noche atacó dos buques graneleros en alta mar, al sur y al este de la ciudad portuaria, que trasladaban cargamento militar.

En Odesa el Ejército ruso también atacó almacenes en los que había equipamiento de comunicaciones y medios de lucha radiolectrónica, mientras que en el puerto de Miloláiv alcanzó a un buque granelero con equipamiento bélico y un almacén con armamento.

En el transcurso del día atacó en alta mar otro buque granelero, el tercero de la jornada, que transportaba cargas para las Fuerzas Armadas de Ucrania.EFE

mos/av