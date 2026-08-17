Rusia ataca instalaciones portuarias y buques ucranianos en el mar Negro

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Moscú, 17 ago (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron este lunes instalaciones portuarias y buques ucranianos en los puertos de Izmail y Odesa, a orillas del mar Negro, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan atacando la infraestructura portuaria y los buques usados por el Ejército ucraniano», indicó el mando castrense ruso en su canal de Telegram.

Según Defensa, los drones alcanzaron en el puerto de Odesa una lancha patrullera del tipo Tarantul, «que garantizaba la seguridad de los buques en alta mar y en las zonas de descarga, además de depósitos de combustible».

«En el puerto de Izmail fue alcanzada una terminal portuaria que garantizaba la descarga de buques con cargamentos militares, hangares con equipamiento militar y almacenes con drones náuticos», añadió la entidad.

La víspera Defensa informó del ataque contra tres buques mercantes y dos petroleros que supuestamente portaban equipos militares y combustible para el ejército enemigo.

Además, también fue destruido un barco que transportaba armamento occidental en aguas al este del puerto de Odesa.

Drones rusos también atacaron patrulleras ucranianas atracadas a unos 138 kilómetros al suroeste de Odesa y una fábrica de ensamblaje de drones acuáticos a unos 40 kilómetros de la citada ciudad.

El Ministerio de Exteriores de Rusia rechazó la semana pasada una posible tregua en el mar Negro propuesta, según medios internacionales, por Ucrania a través de Turquía debido al impacto en las exportaciones de grano de los ataques rusos contra sus puertos. EFE

mos/ah