Rusia derriba 46 drones ucranianos sobre ocho de sus regiones

2 minutos

Moscú, 17 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 46 drones ucranianos sobre ocho regiones rusas durante la pasada madrugada y los constantes ataques han llevado al cierre de espacios con aglomeraciones de personas en Bélgorod.

«Entre las 22:55 (hora Moscú) del 16 de agosto y las 06:00 del 17 de agosto, los sistemas de defensa antiaérea en servicio destruyeron 46 drones ucranianos de ala fija», reza el informe diario del Ministerio de Defensa ruso.

La mayoría de drones fueron interceptados en la región de Bélgorod (16), fronteriza con Ucrania, que estos días cierra algunos de sus espacios susceptibles a aglomeraciones, como centros comerciales y parques de atracciones, por cuestiones de seguridad.

Además, después de que esta semana fuera atacado uno de los edificios de la administración regional, los funcionarios locales trabajarán en remoto algunos días de la próxima semana, algo que el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, recomienda para el resto de empresas.

«Me gustaría dirigirme a todas las estructuras federales y privadas: si es posible, dada la situación actual, es recomendable que sus empleados permanezcan mañana en casa en la medida de lo posible en formato de trabajo remoto», escribió Gladkov esta mañana en su canal de Telegram.

Según Defensa, el resto de drones fueron abatidos en Nizhni Nóvgorod (14), Vorónezh (nueve), Briansk (tres), Kursk (uno), Oriol (uno), Kaluga (uno) y Smolensk (uno).

El gobernador de Vorónezh, Alexandr Gúsev, comunicó sobre una persona herida a causa de los ataques, aunque no se especifica si fue causado por el impacto directo de un dron o de restos derribados por las defensas rusas.

Mientras tanto, el servicio ferroviario de Vorónezh se ha visto interrumpido con retrasos de hasta 14 trenes por la caída de restos de drones derribados por las defensas rusas que dañaron las líneas eléctricas.

Ayer, las autoridades rusas informaron del derribo de 29 drones ucranianos que atacaron territorio ruso durante la cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump.EFE

