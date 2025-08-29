Rusia dice que autoridades moldavas se preparan para manipular los comicios de septiembre

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 29 ago (EFE).- Las autoridades moldavas están «preparando el terreno» para alterar a su favor los resultado de las elecciones parlamentarias de septiembre, declaró hoy el Ministerio de Exteriores ruso.

«Conscientes de su propia incapacidad para ganar las elecciones de forma justa, están intentando preparar el terreno por si algo sale mal en un momento clave de la contienda electoral y arruina todos sus planes», dijo la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en rueda de prensa.

Según la portavoz, el Gobierno moldavo tiene planes de manipular el voto en el extranjero, algo que ya hizo durante las campañas anteriores.

«Se ha llamado la atención repetidamente sobre la selectividad y, dicho sin rodeos, sobre las manipulaciones al momento de elegir los colegios electorales que se abren fuera de Moldavia», aseguró.

La antigua república soviética atraviesa un momento crucial, en plena guerra en la vecina Ucrania y a un mes de la celebración de unos comicios legislativos que determinarán si el futuro rumbo del país se acerca más a la Unión Europea (UE) o a la órbita de Moscú.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, visitaron este miércoles Chisinau para manifestar su firme apoyo a Moldavia y al Gobierno de la liberal Maia Sandu.

Precisamente Sandu acusó previamente a Moscú de preparar una «injerencia sin precedentes» en las elecciones moldavas y convocó de urgencia al Consejo de Seguridad del país para abordar medidas de respuesta ante tal escenario.

Como ocurriera en el referéndum europeísta del año pasado, cuando el sí ganó gracias al voto emigrante, la clave de la victoria este septiembre la puede tener la diáspora moldava que trabaja y vive en países como Italia, España o Portugal.

A la vez, muchos analistas consideran que el partido de Sandu, el gobernante Acción y Solidaridad, podrá mantenerse en el poder solo formando una coalición.EFE

