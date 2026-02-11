The Swiss voice in the world since 1935
Rusia lanza contra Ucrania 129 drones

Kiev, 11 feb (EFE).- El Ejército ruso ha lanzado desde la tarde del martes a la mañana del miércoles contra territorio ucraniano un total de 129 drones de larga distancia de distintos tipos, según informó en su parte de hoy la Fuerza Aérea ucraniana.

Los drones fueron lanzados desde zonas de Ucrania ocupadas por Rusia en la región de Donetsk y desde regiones rusas como Kursk, Briansk, Mílerovo o Primorsko-Ajtarsk.

Del total de drones empleados en este ataque, alrededor de ochenta eran aparatos no tripulados kamikaze ruso-iraníes Shahed.

Las defensas ucranianas han neutralizado 112 de los drones. Otros 15 aparatos no tripulados han impactado en ocho localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea en su parte.

En el momento en que se publicó el balance, algunos de los drones seguían sobrevolando Ucrania. EFE

