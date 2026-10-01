Rusia y Bielorrusia acuerdan conectar sus capitales con un ferrocarril de alta velocidad

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Moscú, 1 oct (EFE).- Los ministros de transporte de Rusia, Andréi Nikitin, y Bielorrusia, Alexéi Liajnóvich, firmaron hoy un memorando de cooperación para la construcción de un ferrocarril de alta velocidad entre Moscú y Minsk.

Según informó la agencia rusa TASS, la firma tuvo lugar durante una ceremonia celebrada en la Casa del Gobierno de Bielorrusia, poco después de que los primeros ministros de Rusia, Mijaíl Mishustin, y Bielorrusia, Alexandr Turchin, firmaran un importante paquete de acuerdos bilaterales en el marco del Consejo de Ministros de la Unión estatal ruso-bielorrusa.

Las partes decidieron destacar con la ceremonia de firma independiente la importancia que Moscú y Minsk dan a este proyecto ferroviario, propuesto anteriormente por el presidente ruso, Vladímir Putin, y apoyado por su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko.

Esta previsto que el tren de alta velocidad cubra la distancia entre ambas capitales en tres horas, dos veces y media menos tiempo que en la actualidad.

La línea férrea, que discurrirá a través de la región de Smolensk, tendrá una extensión de 715 kilómetros y se espera que en esta ruta operen 21 trenes que alcanzarán velocidades de hasta 400 kilómetros por hora.

Según el proyecto, este ferrocarril transportará 3,8 millones de pasajeros anuales, casi cuatro veces más que en las rutas actuales. EFE

mos/lss