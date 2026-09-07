Rusia y Corea del Norte inauguran un puente que les une por primera vez por carretera

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Moscú, 7 sep (EFE).- Rusia y Corea del Norte, países que comparten apenas 20 kilómetros de frontera, inauguraron este lunes un puente que les une por primera vez por carretera.

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, quien asistió a la ceremonia por videoconferencia, no dudó en calificar de «histórico» el evento, que relacionó con la necesidad de incrementar el potencial logístico y de transporte del Lejano Oriente ruso.

El puente, que tiene poco más de un kilómetro de largo -424 metros en el lado ruso y 581 en el norcoreano-, fue construido sobre el río Tumánnaya, en la región rusa de Primorie, cuya capital es la ciudad de Vladivostok.

Mishustin destacó que hasta 300 automóviles diarios podrán cruzar el paso fronterizo en el marco de una obra que comenzó en abril del pasado año tras recibir en 2024 el visto bueno de ambos líderes, el ruso Vladímir Putin y el norcoreano Kim Jong-un.

«Las relaciones entre Rusia y Corea del Norte se encuentran hoy a un alto nivel de asociación estratégica sin precedentes. Nuestros países cooperan activamente prácticamente en todos los ámbitos y también coordinan sus esfuerzos para garantizar la seguridad y estabilidad regional», destacó.

El puente ha recibido el nombre de Yákov Novichenko, oficial del Ejército Rojo que en 1946 salvó la vida del fundador de la República Democrática Popular de Corea, Kim Il-sung, durante un atentado con una granada.

Hasta ahora entre ambos países únicamente existía comunicación terrestre por vía férrea, a través del famoso Puente de la Amistad, por lo que ambas partes creen que la carretera permitirá incrementar los intercambios comerciales y el turismo.

A mediados de julio, Putin recibió, por segunda vez en menos de un año, a la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui. Entonces, Putin agradeció una vez más la asistencia militar norcoreana en la campaña militar rusa en Ucrania, algo que -dijo- Rusia «nunca olvidará».

Putin viajó a mediados de 2024 a Pionyang por primera vez en 25 años parar firmar un acuerdo que incluía una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.EFE

mos/cg