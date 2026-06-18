Rusia y la ASEAN acuerdan ampliar su cooperación en el sector energético

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Moscú, 18 jun (EFE).- Rusia y los once países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) acordaron este jueves profundizar la cooperación en sectores clave, incluido el energético y la seguridad alimentaria, durante la cumbre que tiene lugar en la ciudad rusa de Kazán.

La declaración final subraya los planes de fortalecer la cooperación en los sectores de energía, transporte y logística, seguridad alimentaria, agricultura, digitalización, ciencia y tecnología, inteligencia artificial, turismo y producción innovadora.

En particular, ambas partes se proponen garantizar “la seguridad y la diversificación de los suministros energéticos” a través de contratos a largo plazo en materia de petróleo, gas, gas licuado y energía eléctrica.

Esto incluirá la cooperación en el ámbito de la transición energética, fuentes renovables, pero también energía nuclear, en lo que Rusia es un líder mundial.

Precisamente, el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, aseguró la víspera que el grupo mantiene el interés en incrementar las importaciones de hidrocarburos de Rusia, pese a las nuevas amenazas de sanciones contra el petróleo y el gas rusos por parte del G7.

«Las necesidades energéticas de la ASEAN siguen aumentando. Eso significa que necesitamos contar con una red de suministros desarrollada y diversa. Rusia dispone de una gran experiencia en la producción de energía eléctrica y el suministro de recursos energéticos», dijo Kim al abrir el foro empresarial Rusia-ASEAN.

Debido al cierre parcial de Ormuz, Filipinas compró 2,4 millones de barriles de crudo ruso para ampliar sus reservas, tras declarar el estado de emergencia energética en el archipiélago. Asimismo, Vietnam y Laos firmaron acuerdos con Moscú para construir centrales nucleares.

Rusia ve a los países asiáticos, en especial China e India, como la alternativa a Europa, que suspendió sus importaciones rusas casi en su totalidad tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

Los presidentes ruso, Vladímir Putin, y filipino, Ferdinand Marcos Jr., abrieron este jueves la cumbre en el 35 aniversario de las relaciones entre este país euroasiático con el grupo, formado por Filipinas, Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Brunéi, Laos, Camboya, Birmania y Timor Oriental. EFE

mos/llb

(foto)(vídeo)