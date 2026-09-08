Se elevan a nueve los uniformados muertos por explosiones en un edificio militar de Bolivia

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El Ministerio de Defensa aumentó este lunes a nueve la cifra de uniformados muertos por intensas explosiones en un regimiento militar de Bolivia, luego de que rescatistas hallaran tres cadáveres entre los escombros.

Dos violentas detonaciones se reportaron el viernes por la tarde en una dependencia de la ciudad de Viacha, de más de 100.000 habitantes, a unos 30 kilómetros al suroeste de La Paz.

En el lugar se almacenaban pirotecnia y explosivos de uso militar, según la institución. Aún se investiga la causa del siniestro.

Bomberos este lunes aún removían los restos del edificio en busca de otros cinco uniformados desaparecidos, mientras eran resguardados por un nutrido contingente policial, según imágenes de medios locales.

«El Ejército reportó este lunes el hallazgo de un noveno cuerpo entre los escombros», informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Entre los nueve fallecidos están un sargento y ocho jóvenes soldados que prestaban servicio militar obligatorio, agregó.

Más temprano, la ministra de Salud, Marcela Flores, informó que de las 84 personas reportadas como heridas tras las explosiones, 31 aún siguen internadas en centros médicos.

Héctor Alarcón, comandante del Ejército, señaló que en el regimiento normalmente se reúnen unos 240 soldados, aunque en el momento de las explosiones la mayoría realizaba actividades por fuera.

El presidente Rodrigo Paz, que visitó la zona del accidente, aseguró este lunes que todo el material explosivo que representaba un riesgo de nuevas detonaciones fue trasladado a otro lugar.

La fiscalía local abrió una investigación por «homicidio culposo» y otros delitos.

El gobierno también abrió una investigación interna para establecer responsabilidades y la cantidad de explosivos almacenados. Una parte correspondía a pirotecnia decomisada.

jac/gta/lb