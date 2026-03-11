Senado paraguayo nombra a suplente de legislador condenado por lavado de activos

Asunción, 11 mar (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó este miércoles un permiso sine die (sin plazo) al legislador oficialista Erico Galeano, condenado la semana pasada a 13 años de prisión por asociación criminal y lavado de activos del narcotráfico, y juramentó en su reemplazo a Guadalupe Aveiro.

El 4 de marzo pasado, un Tribunal de Sentencia señaló los supuestos nexos de Galeano con una red que enviaba cocaína a Europa y presuntamente lideraban el uruguayo evadido Sebastián Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfran, alias Tío Rico.

Galeano, de 59 años, permanece en arresto domiciliario desde septiembre de 2023, luego de que el Senado aprobara por unanimidad su desafuero.

Su caso es el resultado de la operación ‘A Ultranza PY’, que tuvo lugar en 2022 y es considerada una de las mayores en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero.

Durante una sesión ordinaria, la Cámara Alta debatió la solicitud de permiso «sin goce de dieta» y «hasta tanto quede en firme y ejecutoriada la sentencia definitiva» presentada por Galeano al presidente del Senado, Basilio Núñez, mediante un escrito con fecha 9 de marzo .

«Suficiente mayoría, se concede el permiso de sine die», declaró Núñez ante el pleno tras la votación, en la que el senador opositor Ignacio Iramain votó en contra y su colega Eduardo Nakayama salvó su voto.

Al asumir la curul, Aveiro juró «por un país sin narcotráfico, por los jubilados y jubiladas, por el derecho de la mujer, por una salud gratuita, por una educación gratuita».

Previamente, en una breve discusión sobre la petición de Galeano, su correligionario Juan Carlos Galaverna respaldó la solicitud e indicó que una decisión a favor «no es más que el cumplimiento del estricto derecho y el debido proceso que rige para todos los miembros» de ese cuerpo colegiado.

Nakayama, al argumentar su abstención, señaló que no existe una «sentencia en firme» contra su colega del gobernante Partido Colorado, pero admitió sentir un «sabor amargo» por la destitución «sin ninguna prueba» de la ahora exsenadora opositora Katty González, avalada en febrero de 2024 por el coloradismo y sus aliados.EFE

