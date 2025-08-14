Senador oficialista uruguayo acusa a opositor de un delito de odio y no acepta disculpas

The Swiss voice in the world since 1935

Montevideo, 14 ago (EFE).- El senador uruguayo por el oficialista Frente Amplio Nicolás Viera aseguró este jueves que su homólogo por el opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva cometió un delito de odio al llamarlo «puto de mierda» y dijo que no acepta disculpas.

«Yo no acepto ningún pedido de disculpas de Da Silva, porque lo que él cometió fue un delito. En este país, decirle puto de mierda a alguien, aludiendo a su sexualidad, es un delito de odio homofóbico y está penado», enfatizó en una rueda de prensa.

En ese sentido, Viera reiteró: «Yo no voy a aceptar ninguna disculpa, porque no puedo aceptar la disculpa de un delito».

Por otra parte, dijo que está evaluando con los técnicos de su equipo los pasos a seguir y adelantó que tomarán acciones, aunque aún no tiene claro cuál será el camino.

«Van a haber acciones políticas seguro, eso lo evaluaremos en las próximas horas con mis compañeros de bancada, que han sido el sostén de estas horas junto con una cantidad enorme de afecto que he recibido de todos los partidos, de la sociedad en general, de amigos, de allegados y de gente que no conozco y me escribe por redes sociales», añadió.

Los agravios ocurridos en Senadores llevaron a que en la madrugada de este jueves fuera suspendida una sesión en la que era interpelado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Luego de una discusión que se dio unas trece horas después del comienzo, el senador Sebastián Sabini, quien presidía en ese momento la Cámara Alta, dio por finalizada la sesión por desorden de la sala.

La situación que llevó a la suspensión se dio cuando Viera se encontraba haciendo uso de la palabra y fue interrumpido por Da Silva.

El legislador frenteamplista apuntó que la interpelación había caído en el barro porque ese es «el estilo de Da Silva» a quien también acusó de recomendar a los uruguayos que invirtieran en Conexión Ganadera, un fondo de inversiones en ganado que cayó, llevando a que miles de personas perdieran sus ahorros y a que la Justicia imputara a sus responsables por estafa.

En la rueda de prensa, Viera sostuvo también que nunca dijo que Da Silva era un estafador, algo de lo que el nacionalista lo acusó.

«Yo no hice ninguna alusión a Sebastián Da Silva como estafador. Yo no sé cómo logra llegar a esa interpretación. Pido a todos ustedes y a la población que vuelvan a escuchar mis palabras. Yo lo que digo es que el senador Da Silva recorrió los medios de comunicación aconsejándole a la población uruguaya invertir en Conexión Ganadera», concluyó. EFE

