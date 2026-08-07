Senador republicano de origen colombiano felicita a De la Espriella por su investidura

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Washington, 7 ago (EFE).- El senador republicano estadounidense Bernie Moreno, nacido en Bogotá, felicitó al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su investidura que se celebra este viernes y aseguró que su mandato marcará «un capítulo transformador» para el país.

«Hoy marca un nuevo y transformador capítulo para el país, uno marcado por la libertad, la seguridad y la prosperidad. Estados Unidos está listo para ayudar a lograr el éxito mutuo para nuestros pueblos», escribió Moreno en redes sociales.

Moreno explicó que no puede estar en la ceremonia en Cali porque este viernes hay varias votaciones importantes en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría ajustada, entre ellas la confirmación del nominado a fiscal general, Todd Blanche.

Precisamente, Blanche encabeza la delegación enviada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para representar a Estados Unidos en la toma de posesión de De la Espriella.

Moreno, senador por Ohio nacido en Colombia y criado en Estados Unidos, es un estrecho aliado de Trump y una figura con influencia en la política de la Casa Blanca hacia Colombia y América Latina.

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales tras imponerse al izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente saliente, Gustavo Petro, en una campaña en la que contó con el respaldo público de Trump.

El nuevo mandatario colombiano ha prometido estrechar la relación con Washington tras los años de tensión durante el Gobierno de Petro, cuya relación con Trump estuvo marcada por los enfrentamientos públicos entre ambos y por la imposición de sanciones estadounidenses contra el presidente saliente. EFE

er/lnm