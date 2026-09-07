Serbia da el primer paso hacia unas elecciones anticipadas tras meses de protestas

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El Gobierno serbio propuso disolver el Parlamento, anunció este lunes el primer ministro, allanando el camino para unas elecciones anticipadas en octubre, reclamadas desde hace meses por el movimiento de protesta liderado por estudiantes.

Las elecciones legislativas no estaban previstas hasta diciembre de 2027, pero el presidente Aleksandar Vucic anunció comicios para finales de octubre tras casi dos años de protestas contra el Gobierno.

El movimiento estudiantil contra la corrupción comenzó tras el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad el 1 de noviembre de 2024, que causó 16 muertos y fue atribuido a la corrupción.

Las demandas iniciales de una investigación transparente se ampliaron posteriormente para reclamar elecciones anticipadas, que podrían celebrarse el 25 de octubre tras meses de retrasos.

«Serbia se ha enfrentado a protestas, bloqueos, profundas divisiones, problemas en la educación y una fuerte presión sobre las instituciones», dijo el primer ministro Djuro Macut a los ministros.

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