Serie previa con motivo de la Asamblea General de la ONU

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Madrid, 17 sep (EFE).- Con motivo de la Asamblea General de la ONU, que arrancará el martes 22 de septiembre, la Agencia EFE enviará una serie previa con la guía ONU ASAMBLEA GENERAL.

Este es el calendario de publicación:

18 de septiembre

Naciones Unidas – Nueva York acogerá la próxima semana el debate general del 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, al que asistirán numerosos jefes de Estado en un momento en que el multilateralismo se ve cada vez más cuestionado y en el que Irán, Gaza, Ucrania y Venezuela marcarán los debates.

Naciones Unidas – La inteligencia artificial (IA) se abrirá paso en los debates de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en un momento marcado por la pugna entre Estados Unidos y China por el liderazgo tecnológico y los esfuerzos de Europa para no quedar relegada.

19 de septiembre

Naciones Unidas – Donald Trump volverá a ser una de los líderes qué más atención despertará en la Semana de Alto Nivel de la ONU, en una Asamblea en la que está prevista la asistencia de los jefes de Estado de Israel e Irán, y se mantiene la incógnita de otros, como la de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Naciones Unidas – La 81ª Asamblea General será la última de António Guterres como secretario general de la ONU y estará marcada también por la carrera para sucederlo, en la que América Latina y el Caribe concentra buena parte de las candidaturas y cinco mujeres figuran entre los ocho aspirantes al puesto, que nunca ha ocupado una mujer.

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