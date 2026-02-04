Serie previa con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal

2 minutos

Madrid, 4 feb (EFE).- Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal del próximo domingo 8 de febrero, en las que se disputan el cargo el candidato António José Seguro, exministro socialista, y el líder de ultraderecha André Ventura, la Agencia EFE publicará una serie previa este jueves 5 de febrero con la guía PORTUGAL ELECCIONES.

Calendario de publicación:

Jueves, 5 de febrero

PORTUGAL ELECCIONES DEMOCRACIA

Lisboa- Portugal se debate este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la continuidad del régimen demócratico salido de la Revolución de las Claveles que representa el candidato António José Seguro, exministro socialista, o la disrupción del sistema que podría traer el líder de ultraderecha André Ventura, con las encuestas dando ventaja la primero.

PORTUGAL ELECCIONES ULTRADERECHA

Lisboa – El autor portugués Miguel Carvalho, que acaba de publicar un libro que recoge años de investigación sobre la formación de extrema derecha Chega, liderada por el candidato presidencial André Ventura, considera que este partido supone un «peligro para la democracia» en Portugal y arrastra un historial de traiciones, intrigas, vendettas y disputas sanguinarias por el poder, a veces incluso criminales.

PORTUGAL ELECCIONES SEGURO (Perfil)

Lisboa- El exministro socialista António José Seguro rehuye de la palabra socialismo para promover su candidatura a la Presidencia de Portugal al afirmar que es suprapartidista y busca captar el voto no solo de la izquierda sino también del centroderecha para derrotar en las urnas al líder de ultraderecha André Ventura.

PORTUGAL ELECCIONES VENTURA (Perfil)

Lisboa- La ambición del líder de ultraderecha André Ventura siempre fue ilimitada y ahora podría estar a las puertas de consumar con éxito su proyecto político personal si logra llegar a la Presidencia de Portugal, desde donde le gustaría «sacudir», como él mismo ha dicho, el sistema democrático salido de la Revolución de los Claveles.

EFE