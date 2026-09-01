Shein debuta con tibieza en la bolsa de Hong Kong

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El gigante de la moda rápida Shein tuvo un discreto debut este martes en la bolsa de Hong Kong, tras captar 1.700 millones de dólares en su oferta pública inicial.

Los planes de la compañía de cotizar en Nueva York y Londres se habían visto frustrados por cuestiones regulatorias pero en julio obtuvo la autorización de las autoridades chinas para vender acciones en el centro financiero del sur del país.

Sin embargo, su cotización se desplomó hasta un 10% en la apertura este martes. Luego se recuperó y cerró la jornada con una caída de apenas el 0,1%, hasta 48,5 dólares de Hong Kong (6,18 dólares estadounidenses) por acción.

La esperada salida a bolsa situó la valoración de la compañía en unos 26.300 millones de dólares, con un precio de salida de 48,56 dólares de Hong Kong (6,19 dólares), muy por debajo de los cerca de 100.000 millones de dólares que llegó a alcanzar durante rondas de financiación privada en 2022.

Shein, conocida por sus precios extremadamente bajos y su ropa de producción rápida, afirma que los fondos obtenidos servirán para financiar sus capacidades tecnológicas y reforzar su presencia internacional.

Entre 2021 y 2022 la compañía trasladó su sede a Singapur, una decisión que según los analistas buscaba distanciarse políticamente de China.

La empresa ha sido objeto de escrutinio por su impacto medioambiental y las acusaciones de violaciones de los derechos humanos, y afronta una creciente competencia de empresas de comercio electrónico de bajo coste como Temu y AliExpress.

A finales de 2025, Shein tenía una media de 156 millones de usuarios mensuales en Europa, lo que la situaba entre las mayores plataformas de comercio electrónico del continente, junto con AliExpress (193 millones) y Amazon (unos 180 millones).

El presidente ejecutivo, Donald Tang, declaró a la AFP el año pasado que la empresa tiene «tolerancia cero» con el trabajo forzoso.

– Raíces chinas –

La salida a bolsa del martes «no es una pérdida» pese a la tibia recepción del mercado, afirmó Han Lin, director para China de la consultora The Asia Group.

«Los mercados bursátiles ven a Shein más como un minorista en proceso de maduración que se enfrenta a aranceles, regulaciones y competencia», declaró a la AFP, y añadió que «la debilidad inicial de la cotización sugiere que los inversores quieren pruebas, no realmente promesas».

Shein ganó 2.060 millones de dólares en 2025, pero perdió 99 millones en los tres primeros meses de este año tras la eliminación en Estados Unidos de la exención arancelaria para los paquetes pequeños.

El mes pasado la Unión Europea impuso una medida similar con un arancel de tres euros (3,50 dólares) por artículo para los paquetes con un valor inferior a 150 euros (173 dólares).

Francia también empezó a aplicar desde el martes una tasa a los artículos de moda ultrarrápida que podría alcanzar casi 20 euros (23 dólares) por prenda, mientras el Gobierno apunta a las grandes plataformas asiáticas de comercio electrónico.

El director ejecutivo de Shein, Sky Xu, hizo este año una rara aparición pública en la provincia china de Cantón, en el sur del país, donde se comprometió a destinar más recursos a China, algo que los analistas interpretaron como un intento de volver a alinear la empresa con sus raíces.

Según Lawrence Loh, profesor especializado en mercados ESG de la Universidad Nacional de Singapur, la salida a bolsa en Hong Kong representa «una nueva historia asiática para la empresa», al redefinirse institucionalmente con «raíces en China».

«Pero esto tiene como precio un nivel aún mayor de escrutinio público», asegura.

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