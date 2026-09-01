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Shein debuta en Hong Kong totalmente plana en la apertura

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Shanghái (China), 1 sep (EFE).- La plataforma de ‘moda rápida’ Shein debutó este martes sin variación alguna en la apertura, tras protagonizar una anticipada salida a bolsa en Hong Kong y después de años de vaivenes y planes frustrados que se tradujeron en una caída del 73 % para su valoración frente al pico máximo que marcó en 2022.

Concretamente, los títulos comenzaron la jornada en 48,56 dólares hongkoneses (6,19 dólares ó 5,33 euros), exactamente el mismo precio que había fijado la compañía para la venta de unos 280 millones de acciones, aunque en los minutos posteriores al inicio de la sesión comenzaron a marcar una tendencia descendente.

La cifra fijada por Shein, prácticamente en el medio de la horquilla que había avanzado, supone una recaudación equivalente a 1.735 millones de dólares y una valoración de 26.305 millones de dólares, muy por debajo de los 98.200 millones que llegó a registrar en 2022, tras su antepenúltima ronda de financiación.

La salida a bolsa de Shein llega tras planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres, en este segundo caso por la intervención en última instancia de los reguladores chinos, lo cual hizo que finalmente optara por Hong Kong como término medio entre los inversores internacionales y las autoridades de su país de origen. EFE

vec/aa/jrg

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