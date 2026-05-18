Sheinbaum anuncia visita de Secretario de Seguridad Nacional de EEUU en medio de tensiones

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Ciudad de México, 18 may (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la visita de altos funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, acordada tras su llamada reciente con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las elevadas tensiones bilaterales en materia de seguridad.

La mandataria mexicana aseguró en conferencia de prensa que esta reunión servirá para mantener la coordinación en seguridad, pero reiteró que cualquier colaboración debe respetar la soberanía y que “cada quien opera en su territorio”.

La mandataria precisó que este jueves llegará a México el titular del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; mientras que el lunes 25 de mayo arribará la conocida como zar antidrogas, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas. EFE

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