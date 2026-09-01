Sheinbaum reconoce “dificultades” con EEUU pero apuesta por el «entendimiento»

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Ciudad de México, 1 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que, aunque la relación con Estados Unidos ha tenido “sus dificultades”, confía en alcanzar un «entendimiento» en materia de seguridad y comercial, mientras ambas naciones avanzan en la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

“La relación con el gobierno de Estados Unidos ha tenido sus dificultades, pero hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento”, afirmó durante su segundo informe de Gobierno desde el Palacio Nacional, sin mencionar explícitamente al presidente estadounidense, Donald Trump.

Entre los aspectos “más dolorosos” de la relación bilateral, señaló el trato que han recibido los mexicanos durante detenciones y operativos migratorios en Estados Unidos, así como la muerte de 17 connacionales, por lo que indicó que dará seguimiento a las denuncias interpuestas para “exigir” el pleno respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el país vecino.

En materia de seguridad, Sheinbaum destacó los acuerdos de colaboración alcanzados con Estados Unidos, sustentados en los principios de “respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación”.

“Cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios. Mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”, agregó.

Washington ha elevado la presión sobre México en la lucha contra el narcotráfico, especialmente después de la acusación de vínculos contra el crimen organizado contra el gobernador con licencia de Sinaloa (oeste), el oficialista Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos cargos del estado, algo que Sheinbaum ha rechazado por considerar que no se han aportado pruebas

Asimismo, las declaraciones de la mandataria mexicana ocurren en un contexto de fricciones comerciales con Estados Unidos y de revisión próxima del tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), uno de los principales marcos de la relación económica bilateral.

«En materia comercial tenemos diálogo permanente con el Gobierno de los Estados Unidos y esperamos llegar a un entendimiento”, afirmó,

La ronda comercial más reciente de revisión del T-MEC se celebró en julio en la Ciudad de México, donde representantes comerciales de ambas naciones abordaron temas como los aranceles a la industria automotriz, acero y aluminio, además de la agricultura y otros temas como seguridad económica.

Tras ese encuentro, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, acordaron continuar las conversaciones en septiembre.

Ebrard aseguró que veía cerca concretar “avances sustantivos” en las negociaciones comerciales, aunque no especificó la fecha en la que se tendrían estos resultados.

Las conversaciones han incluido las reglas de origen para productos industriales, las barreras comerciales, la reducción de la dependencia de importaciones procedentes de fuera de Norteamérica y el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro. EFE

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