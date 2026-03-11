Sibiga invita a Orsi a visitar Ucrania y a estrechar lazos durante la investidura de Kast

Berlín, 11 mar (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, invitó este miércoles a visitar Ucrania al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante la ceremonia de toma de posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile.

«En la toma de posesión presidencial chilena tuve el placer de tener un intercambio constructivo con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el ministro de Asuntos Exteriores, Mario Lubetkin», escribió Sibiga en su cuenta de X.

«Expresé el interés de Ucrania en promover el diálogo bilateral y el intercambio de visitas, transmití los saludos del presidente (Volodímir) Zelenski y le invité a visitar Ucrania», abundó en un mensaje en el que publicó una foto suya junto a Orsi.

«Hablamos de la situación en Ucrania y los esfuerzos de paz, y también sobre las perspectivas de fortalecer la relación entre Ucrania y Uruguay», comentó Sibiga, quien agradeció a Uruguay el apoyo a la soberanía ucraniana y los principios del derecho internacional. EFE

