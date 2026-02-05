Sindicatos recopilan 650.000 firmas para exigir a Amazon que corte contratos con ICE

2 minutos

Nueva York, 5 feb (EFE).- Un grupo de activistas y sindicatos estadounidenses han recopilado 650.000 firmas en una petición digital para exigir a Amazon que corte sus contratos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que utiliza sus servicios de la nube.

El sindicato Amazon Labor Union–IBT Local 1 destacó este jueves que la meta es llegar a un millón de firmas en la petición, impulsada por la organización de defensa derechos laborales The Labor Force, y que se dirige a la junta directiva de Amazon, indica un comunicado.

El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «se apoyan en la infraestructura de datos que provee Amazon Web Services. Su campaña contra los inmigrantes y quienes los defiendes depende del respaldo logístico, financiero y político de empresas como Amazon», explica la nota.

Las agencias usan la nube de Amazon para almacenar datos comprados sobre inmigrantes, sus amigos y familiares, ya sean biométricos, de permisos de conducir o registros del celular, abunda la petición.

También alerta de que el DHS, a través de sus contratos con la tecnológica Palantir, rastrea bases de datos regionales, estatales y federales para analizar y guardar los datos en la nube de Amazon.

Un grupo de empleados de la compañía protestaron en su sede en diciembre de 2025 con estas mismas reivindicaciones, y en los últimos meses se han sucedido reclamaciones similares, para los que hay otras peticiones digitales impulsadas por sindicatos de trabajadores.

A finales de enero de 2026, tras el asesinato a tiros del manifestante estadounidense Alex Pretti a manos de agentes federales cerca de un operativo migratorio en Mineápolis, un grupo de trabajadores de las grandes tecnológicas crearon un grupo para también «mantener fuera a ICE» (ICE Out Tech).

Este grupo, ICE Out of Tech, ha recopilado ya unas 1.600 firmas, parte de ellas anónimas, de trabajadores del sector que reclaman a sus empresas presionar al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, cancelar sus contratos con ICE, condenar los abusos de esta agencia y reclamar el fin de la campaña migratoria. EFE

nqs/ecs/fpa