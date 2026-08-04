Socorren a 157 migrantes a la deriva en el Canal de la Mancha

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París, 4 ago (EFE).- Barcos franceses y británicos socorrieron en el Canal de la Mancha esta madrugada a 157 migrantes cuyo barco se incendió cuando trataban de llegar al Reino Unido, confirmó a EFE la Prefectura de Paso de Calais, en el norte del país.

La pequeña embarcación «se incendió en el límite de las aguas territoriales francesas y británicas» lo que «obligó a sus ocupantes a lanzarse al agua», señaló un portavoz de la Prefectura (delegación del Gobierno).

«Los medios de auxilio franceses y británicos intervinieron de forma rápida», agregó la portavoz, que señaló que los 157 rescatados fueron trasladados al puerto francés de Boulogne-sur-Mer conde están siendo atendidos por los servicios oficiales y asociaciones de ayuda a migrantes.

Precisó que «por el momento no hay que lamentar ninguna víctima».

Se trata de una de las principales operaciones de socorro llevadas a cabo en el Canal de la Mancha desde que en 2018 comenzaron estas travesías en barcos de fortuna con destino al Reino Unido.

Estas travesías se han intensificado en los últimos meses, con embarcaciones cada vez más grandes y con más personas en su interior.

Según los datos oficiales, unas 14.000 personas han logrado ganar territorio británico por este medio en lo que va de año, en el que unas quince han perdido la vida en el intento. EFE

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