Somalia mata a nueve yihadistas de Al Shabab en dos operativos antiterroristas

3 minutos

Nairobi, 6 feb (EFE).- La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) de Somalia anunció este viernes la muerte de nueve miembros del grupo yihadista Al Shabab en dos operativos diferentes, en los que acabó con unos centros de planificación de atentados y con uno de sus encargados de finanzas.

En la una operación se abatieron a ocho terroristas en el área de Arabow, situada en la región de Media Juba, en el sur del país, y en colaboración con fuerzas aliadas internacionales, según un comunicado publicado por la NISA en su cuenta de la red social X, sin precisar la fecha de esa misión.

Además, se destruyeron los centros dedicados a la administración del grupo, a la preparación de bombas, al entrenamiento de yihadistas; y oficinas encargadas de tácticas de distracción militar.

Durante otra operación, realizada el pasado 27 de enero en la región de Bajo Shabelle (sur), las fuerzas somalíes lograron acabar con Ahmed Dhubad Xidig, alias Sheikh Adan Dheere, encargado de las finanzas del grupo terrorista en la región de Banadir, donde se encuentra Mogadiscio, capital del país, y donde supervisaba una red de extorsión.

«La unidad Gaashan, especialmente entrenada, allanó una casa donde se escondía el líder y lo mató a tiros después de que intentara luchar contra las fuerzas durante la operación», señaló la agencia, que describió la acción como un «golpe» a la capacidad financiera de Al Shabab en la región.

Sheikh Adan Dheere se unió al grupo en 2008, y desde entonces ha estado involucrado en la extorsión y el saqueo en regiones como Mudug, Galgaduud, Hiran y Bajo Shabelle, según la NISA, que afirma llevar «mucho tiempo» rastreándole.

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas.

Desde entonces el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

