Sospechas de liberaciones pactadas de prisioneros sacuden al sistema carcelario paraguayo

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Asunción, 28 oct (EFE).- Las sospechas en Paraguay sobre liberaciones de prisioneros pactadas con sus carceleros en Paraguay tras la fuga de dos peligrosos reos han sacudido el sistema carcelario en el país, donde este miércoles se emitió una orden de captura contra el exdirector de Inteligencia Penitenciaria, Derlis Cáceres, y se destituyó al jefe de la red de centros de reclusión.

En una nota de prensa, la Fiscalía informó que allanó la vivienda de Cáceres «con el objetivo de localizarlo y hacer efectiva la orden de detención», pero no lo encontró.

Cáceres se presentó horas más tarde de forma voluntaria ante la comisaría de la ciudad de Emboscada (centro), donde quedó detenido antes de ser trasladado a Asunción, la capital paraguaya.

El exdirector acudió junto a sus abogados y se negó a prestar una declaración, dijo a periodistas el jefe del recinto policial, Óscar Esquivel.

El escándalo estalló la madrugada del domingo, cuando el narcotraficante Robert Arsenio Merlo Villalba y su compañero de celda Ever Alejandro Ozuna López -conocido como Tanchí- escaparon del Centro Penitenciario Martín Mendoza del departamento de Cordillera (centro), antes conocido como ‘Emboscada’ y considerado de máxima seguridad.

Imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la cárcel mostraron a los hombres salir por una pared sin barrotes y luego descender un alto muro ayudados por una sábana de tela.

La Justicia, que sospecha de una red corrupta para favorecer a los prisioneros, capturó a cuatro guardias carcelarios, acusados de dejar desprotegidas las zonas perimetrales de la prisión y anular los controles obligatorios, facilitando así la fuga.

Además, la Policía detuvo la víspera al director y al jefe de seguridad de esta cárcel, Pablo Abel González y Aldo Galeano, respectivamente.

«Evidentemente aquí no se cumplieron esos protocolos, hay mucha complicidad», declaró la víspera a la radio ABC Cardinal el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien describió el caso como «muy grave».

La prensa local reportó hoy que la orden de captura contra Cáceres también está sustentada en las declaraciones de los custodios detenidos.

A raíz de lo ocurrido, el Ministerio de Justicia destituyó al director general de Establecimientos Penitenciarios, el coronel retirado Rubén Peña, quien, según la prensa local, también pasó a ser investigado.EFE

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